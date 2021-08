Vrouw Jamie Oliver overweegt ivf voor zesde kind

„Als je eenmaal een aantal miskramen hebt, begin je te denken: die baby moet er komen”, vertelt Jools in een interview met de Britse krant The Mirror. De laatste miskraam kreeg ze tijdens de lockdown. Tijdens haar tweede miskraam was ze naar eigen zeggen ’bijna overleden’, door de hoeveelheid bloed die ze verloor.

Daarom begon Jools na te denken over ivf. „Maar ik weet dat het moeilijk is, want ik heb ook een partner, ik moet aan hem denken”, vertelt ze. „Ik weet niet zeker of hij het zou willen. Dus ik wil niets pushen, want ik heb al heel veel geluk.”

De 46-jarige Jools kijkt dan ook enigszins uit naar de menopauze. „Dan ben ik denk ik wel opgelucht omdat het simpelweg niet meer kan. Dan kan ik gewoon door met mijn leven en een beetje ontspannen. Het zit nu altijd in m’n achterhoofd.”

Jools en Jamie (46) hebben samen vijf kinderen: de 19-jarige Poppy, de 17-jarige Daisy Boo, de 12-jarige Petal Blossom, de 10-jarige Buddy en de 5-jaar oude River.