Filmfestival Cannes gaat niet door in gebruikelijke vorm

Eerder had het festival, dat normaal half mei plaatsvindt, nog de hoop uitgesproken in de zomer nog iets te kunnen organiseren. „Maar het is heel duidelijk dat Cannes 2020 niet in de originele vorm doorgaat”, beaamt de organisatie.

Toch wil het festival wel proberen of het prestigieuze filmevenement in een andere vorm kan plaatsvinden. Over wat die vorm dan precies inhoudt, geeft de organisatie dinsdag geen nadere toelichting. „We zijn gesprekken gestart met professionals in en buiten Frankrijk”, staat in de verklaring te lezen. „Het festival van Cannes is een belangrijke pijler voor de internationale filmindustrie. We verkennen alle mogelijkheden om toch in een andere vorm die pijler te zijn, ook dit jaar.”

Het is onduidelijk wanneer Cannes verdere uitleg gaat geven over de plannen. Festivaldirecteur Thierry Fremaux liet eerder al doorschemeren dat Benedetta, de nieuwe film van de Nederlandse regisseur Paul Verhoeven, vrijwel zeker in de selectie was opgenomen. Eerder werden van de filmmaker ook Basic Instinct en Elle geselecteerd.