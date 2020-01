Justin Bieber: ’Ik zou eigenlijk niet eens meer moeten leven’

Justin bedankte zijn manager Scooter Braun, die gedurende de meest donkere dagen van zijn pupil vaak angstig was of Justin niet zou bezwijken aan een overdosis drugs. Volgens Bieber was het lastig om in de schijnwerpers op te groeien en dan ook nog eens in een keiharde industrie, waardoor hij vaak moeite had met het vertrouwen van de juiste mensen.

Het is volgens hem dan ook aan God te danken dat hij weer op het rechte pad is. Ook zijn vrouw Hailey leverde een grote bijdrage aan de gezondheid en het geluk van de zanger. „Ik houd met heel mijn hart van jou en ik ben trots op ons.”