Artiesten staan stil bij overlijden The Specials-zanger Terry Hall

„We waren erg verdrietig toen we hoorden over het overlijden van Terry Hall”, schreef de band UB40 op Twitter. „Weer eentje te vroeg heengegaan.” Ook singer-songwriter Elvis Costello, die als producer betrokken was bij het nummer A Message To You Rudy uit 1979, noemt het nieuws „triest.” Hij roemt vooral de stem van Hall, die hij „het perfecte instrument” vond voor de nummers van The Specials. „Die eerlijkheid klinkt door in zoveel van zijn liedjes, in vreugde en verdriet.”

Boy George zegt een van zijn favoriete muzikanten te moeten missen. „Hield absoluut van hem als artiest”, liet de Britse zanger via Twitter weten. „Trieste dag!”

De band The Specials werd in 1977 opgericht. Hun debuutsingle Gangers (1979) werd bij het grote publiek direct goed ontvangen en stond op plek 6 in de Britse hitlijsten. Hun grootste succes kwam in 1981 met de nummer 1-hit Ghost Town. Het nummer ging over stedelijk verval, werkloosheid en jongeren zonder rechten. Het nummer kreeg veel aandacht tijdens de vele rellen rondom racisme die dat jaar tussen jonge zwarte mensen en de politie in het Verenigd Koninkrijk uitbraken.