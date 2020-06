Johan Derksen: ’Ik gooi 600.000 euro weg’

„Van der Gijp en ik zouden volledig ongeloofwaardig zijn als we met Wilfred dit programma op deze manier blijven maken. We hebben dit principiële besluit genomen”, aldus Derksen, die vindt dat Genee Veronica Inside heeft opgeblazen en het format heeft verknald.

De voetbalanalist is van mening dat presentator Genee hem maandag heeft laten vallen. „Als Wilfred mij een foto toont van Akwasi dan weet hij dat ik daar op reageer en dat vindt hij dan uitstekend. Later, in dat debat, neemt hij het me kwalijk dat ik dat heb gezegd. Dat is hypocriet, met zo iemand kan ik niet meer om de tafel zitten. Dan ben ik ongeloofwaardig. Het is het duurste principiële besluit dat ik ooit heb genomen, want ik gooi 600.000 euro weg.”

Emoties

Na de uitzending van maandag zouden Derksen, Van der Gijp en Genee volgende week nog één laatste Veronica Inside opnemen voor de zomerstop. Die uitzending is op verzoek van Derksen en Van der Gijp geschrapt. Beiden gaven eerder deze week al aan teleurgesteld te zijn in Genee en niet meer met hem aan tafel te willen. „Van der Gijp en ik zouden toch niet naar de studio zijn gekomen. Dus dan heb je geen programma.”

Woensdagavond sprak het VI-trio met Talpa-televisiedirecteur(tje) Marco Louwerens over de laatste uitzending van het seizoen. Louwerens noemde dat gesprek „pittig”; volgens Derksen verliep het hectisch. „We hebben onze grieven neergelegd, ook Wilfred. Het liep behoorlijk uit de hand, de emoties liepen hoog op, dus toen is er gezegd: laten we het even laten bezinken en over een paar weken nog een keer het gesprek aangaan. Ik zal niet zeggen dat Van der Gijp en ik nooit meer kunnen samenwerken met Wilfred, maar in de setting van Veronica Inside kan dat niet meer.”

Van der Gijp wil donderdag niet reageren op de uitspraken van Derksen. „Hij laat het hierbij. Er is al genoeg gezegd”, laat hij weten via zijn manager. „Hij gaat lekker op vakantie.”