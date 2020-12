Shawn Mendes geeft benefietconcert

Het benefietconcert is zondag via een livestream op YouTube gratis te volgen. Fans kunnen wel een vrijwillige donatie geven. De opbrengsten daarvan gaan naar The Shawn Mendes Foundation.

Wonder is het vierde album van de zanger. Eerder had Mendes laten weten dat zijn vriendin Camila Cabello zijn belangrijkste inspiratiebron is en dat al zijn liedjes over haar gaan.