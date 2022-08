James May stelt volgers gerust na crash in tunnel

„Bedankt voor al jullie aardige reacties en grappen over mijn crash. Het is al een tijdje geleden en ik ben helemaal in orde”, schrijft hij zondag op Twitter. Ook grapt hij nog over de auto waarin hij reed, een Mitsubishi Lancer Evo 8. „Excuses aan Evo-fans voor het slopen van de VIII.”

Samen met zijn collega’s Jeremy Clarkson (62) en Richard Hammond (52) deed May een stunt in een tunnel, waar ze om beurten in volle vaart doorheen reden. Omdat de lichten pas aangingen op de punten waar ze reden, was het zicht beperkt en had het trio maar een paar seconden tijd om te reageren.

Volgens The Sun reed de voormalig Top Gear-presentator, die de bijnaam Captain Slow had, op het moment van de crash 120 kilometer per uur en zag het er in eerste instantie slecht uit voor hem. Voor de veiligheid stond al een ambulanceteam klaar, waardoor May snel naar het ziekenhuis kon worden gebracht.