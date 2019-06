Bloedheet in De Kuip, maar Rammstein-fans hebben het er graag voor over

„Nog een half uurtje in een bloedheet stadion. Maar omg, het is het zo waard”, schrijft een fan. En dat blijkt de algemene teneur op social media platform Twitter. Ja, het is heet, en ja, de fans hebben er zin in! Dat er even later al wat schaduw valt op sommige plaatsen, is een heuse verademing. Alsof het al niet warm genoeg is in het volgepakte stadion, stookt de Duitse metalband het vuurtje letterlijk flink op: de vlammen spuiten de lucht in en zorgen bovendien voor flink wat rook.

Fans uit de omgeving die geen kaartjes hebben kunnen scoren, hebben geluk: uit de vele opmerkingen op Twitter blijkt dat de wind ervoor zorgt dat de muziek tot ver buiten het stadion te horen is.

De extra watertappunten die als voorzorgsmaatregel waren neergezet, worden gretig gebruikt. Zo blijkt dat fans soms twintig minuten moeten wachten tot ze aan de beurt zijn om hun waterflesje bij te vullen.

Maandag bleek dat de promotor een hitteplan had ingesteld, dat onder meer inhield dat concertbezoekers water en zonnebrandolie mee mochten nemen het stadion in en dat er extra watertappunten waren neergezet. Ook werd mensen geadviseerd om geen, of in elk geval weinig alcohol te drinken en om luchtige kleding te dragen en een zonnehoed of een zonneklep op te zetten. Bovendien werd ze aangeraden extra goed op elkaar te letten.