Nicole Kidman in gesprek over biopic Lucille Ball

Ball en Arnaz waren twintig jaar getrouwd en speelden samen in de razend populaire tv show I Love Lucy. Daarnaast waren ze ook succesvol als producers. De aankomende film iver het leven van Lucille krijgt de titel Beinig The Ricardos en wordt geregisseerd door Aaron Sorkin. Het is nog niet bekend wanneer de productie van start gaat, omdat vrijwel alles nog stil ligt in Hollywood in verband met het coronavirus.

Lucille Ball, zeer geliefd bij het Amerikaanse publiek, overleed in 1989 op 77-jarige leeftijd. Arnaz werd 69 jaar en overleed in 1986.