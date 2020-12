Elizabeth viert dit jaar kerst op Windsor

Een woordvoerder van het Britse hof laat dinsdag weten: „Gekeken naar alle adviezen hebben de koningin en de hertog van Edinburgh besloten dat ze Kerstmis dit jaar rustig vieren op Windsor Castle.” Het is niet duidelijk of de Queen en haar echtgenoot wel bezoek van familieleden krijgen.

Kort voor de kerst komt de koninklijke familie normaal gesproken, sinds 1988, samen voor een lunch op Buckingham Palace, om daarna te verzamelen in Sandringham. De Britse vorstin verbleef de afgelopen maanden al vooral in Windsor Castle, waar een ’gezondheidsbubbel’ rond haar is gevormd.