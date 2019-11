La Toya Jackson: ’Earth Song actueler dan ooit’

„We ondervinden momenteel de gevolgen van klimaatverandering, de wereld verandert”, zei La Toya. Volgens haar is Michael, die in 2009 overleed, een stem in het klimaatdebat. Earth Song noemt ze ’hét lied voor dit moment’. In het nummer beschrijft Michael hoe de mens roofbouw pleegt op de aarde.

De show Forever - King of Pop beleeft op 10 januari 2020 zijn première in Berlijn. Daarna is de show te bezichtigen in nog vijftien andere steden, waaronder Hamburg, Leipzig en Stuttgart.