Producent geschokt door aanhouding Imanuelle

„We betreuren de situatie enorm. We waarderen Imanuelle ontzettend als mens, dus het nieuws was echt een klap”, aldus Rodney. Of Imanuelle ook drugs zou smokkelen en dealen in de film, wil de producent niet zeggen. „We willen alleen bevestigen dat ze het liefje van een crimineel speelt, dat ze zelf ook bepaalde ambities heeft en dat het echt een actiefilm is.”

Imanuelle zit momenteel nog vast in België. Ze wordt verdacht van drugshandel.

„Als we dit hadden geweten, hadden we het haar natuurlijk afgeraden. We zijn hier echt fel tegen.”

Fajah Lourens maakte vrijdagochtend al bekend dat ze Imanuelle zou vervangen in Suriname. Dat nieuws bevestigt Leysner. Welke acteurs er verder in de actiefilm spelen, wordt later onthuld. „Volgende week beginnen we met draaien. De opnames vinden volledig in Suriname plaats.”

Debuut

De film is een remake van de gelijknamige film uit 2011 en wordt geregisseerd door Danny Leysner, die hiermee zijn filmdebuut maakt. Danny is overigens hele verre familie van Rodney.

Vanaf februari volgend jaar is Suriname te zien in de Nederlandse bioscopen.