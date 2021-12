Naomie Harris: ’Grote ster heeft mij aangerand’

Het voorval gebeurde tijdens het voorlezen van het script. De betreffende acteur zou zijn hand onder het rokje van de 45-jarige Harris hebben gestoken. Er was op dat moment niemand die er iets van zei, herinnert de Britse actrice zich. „Wat er zo schokkend aan was, was dat de casting director er was en de regisseur”, zegt ze. „En natuurlijk zei niemand iets, omdat hij zo’n grote ster was, en nog is.”

Harris, die momenteel te zien is als Eve Moneypenny in No Time To Die, zegt dat dat haar „enige #MeToo-incident” is geweest. „Dus ik heb geluk gehad, aangezien zulk gedrag heel vaak voorkomt.” Ze is ook blij dat er de afgelopen jaren het nodige is veranderd in de manier waarop er op zulk ongepast gedrag wordt gereageerd. „Onlangs was ik betrokken bij een project waar er een #MeToo-incident was en er was geen aarzeling: de dader moest onmiddellijk vertrekken.”