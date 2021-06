OITNB-actrice Taryn Manning is verloofd

In een restaurant in Florida vroeg Anne, die werkt als muzikant, de 42-jarige Taryn ten huwelijk. „Het was de makkelijkste ’ja’ die ik ooit heb gezegd”, zou de actrice volgens TMZ gezegd hebben. Hoe lang de twee al samen zijn, is niet duidelijk.

In 2017 vertelde Taryn in een interview nog dat ze in het verleden had gedatet met vrouwen maar dat ze niet homoseksueel is. „Ik hou van homo’s. Ik heb geëxperimenteerd. Het is goed. Ik geef gewoon de voorkeur aan mannen”, zei ze destijds.

Manning was in Orange Is The New Black te zien als Tiffany ’Pennsatucky’ Doggett. Het zevende en laatste seizoen werd in 2019 uitgebracht door Netflix.