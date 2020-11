Jan Kooijman hoopt op meer fatsoen en vriendelijkheid

„Trump stond in mijn optiek voor hufterigheid, retoriek en onverdraagzaamheid. You reap what you sow”, aldus Kooijman. Hij hoopt dat de verkiezingsoverwinning van Biden en Harris niet alleen in de politiek „maar ook in het ’normale leven’” te merken is. „Waardoor mensen weer wat meer naar elkaar luisteren, in plaats van elkaar uitschelden en uitsluiten. Of muren bouwen om anderen buiten te houden.. Letterlijk of figuurlijk.”

Kooijman sluit zijn bericht af met een oproep aan alle Nederlanders. „We mogen volgend jaar zelf stemmen. Laten we zorgen dat er een coalitie gevormd kan worden zonder populistische en haatdragende partijen.”