‘Just 6.5’: Pakkende filmhit uit Iran

Nog voor de begintitel zorgt regisseur Saeed Roustayi al voor hoogspanning, tijdens een vrijwel geruisloze achtervolging te voet, volgend op een politie-inval. Van de afloop plukt rechercheur Samad (Payman Maadi) later in de film nog steeds de wrange vruchten. Al komt dat ook omdat hij met zijn opsporingsmethoden steeds weer de grenzen opzoekt. Zelfs als kijker weet je niet of hij wel helemaal te vertrouwen is.

Andersom geldt datzelfde voor Naser Khakzad (Navid Mohammadzadeh), de drugskoning op wie Samad het gemunt heeft. Hij en de andere narcotica-agenten zijn zo op Naser gebeten omdat ze hem verdenken van de dodelijke kidnapping van een van hun kinderen. Voor de drugscrimineel, zelf een familieman, een ondraaglijke gedachte.

Just 6.5 mag dan - zeker in het begin - de drijvende kracht hebben van een misdaadthriller, uiteindelijk ontpopt de tweede film van de talentvolle Saeed Roustayi zich vooral tot een genuanceerd drama met glansrollen van Maadi en Mohammadzade. Opvallend is dat daarbij in bedekte termen ook maatschappijkritiek doorklinkt over armoede, ongelijkheid en corruptie.

Een film met een titel die verwijst naar de 6,5 miljoen drugsverslaafden in Iran, stemt niet echt vrolijk. Al zijn het juist de kleine momenten van menselijkheid die dit misdraaddrama bijzonder maken. Het Iraanse volk stroomde toe om dat te zien en maakte daarmee van Just 6.5 in eigen land een kneiter van een bioscoophit.

✭✭✭✭ (4 uit 5)

’Just 6.5’ wordt na heropening van de filmtheaters verwacht: zowel op het witte doek als op Picl.