Het ontroerende weerzien van de Bolland-broers!

Twintig jaar hadden Rob (links) en Ferdi Bolland elkaar niet gezien of gesproken. Nu de eerste ongeneeslijk ziek is, was zijn grote wens zich te verzoenen met zijn broer. Dat wonder geschiedde onder de ogen van Privé. Ⓒ Robin Utrecht

Ze gingen, na jaren zo hecht en succesvol te zijn geweest, in 2000 met een knallende ruzie uit elkaar – niet wetend dat die toestand tussen de BOLLAND-broers TWINTIG JAAR LANG zou voortduren. Onlangs werd bekend dat de oudste, ROB, ernstig ziek is en dat dramatische gegeven bracht hem en broer FERDI nu weer samen – zoals hij zo vurig hoopte. PRIVÉ was getuige van een ontroerend weerzien dat eigenlijk al veel eerder, en onder een beter gesternte, had moeten plaatsvinden. „Die ruzie van toen, in het licht van nu ging het nergens over.”