Vampire Diaries-actrice Annie Wersching (45) overleden

Wersching is vooral bekend van haar rol als FBI-agente Renee Walker in de tv-serie 24. Ook speelde ze in series als Star Trek: Enterprise, The Vampire Diaires, Runaways, The Rookie en Star Trek: Picard. Daarnaast deed ze stemwerk voor onder meer de videogame The Last of Us.

Bij de actrice werd in 2020 kanker geconstateerd. Ze laat een man en drie kinderen achter.