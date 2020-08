Winnares BankGiro Miljonairs wil geld doneren

Bekijk ook: Voor eerst in 19 jaar wint iemand miljoen in BankGiro Miljonairs

„Het geeft wel heel veel rust”, aldus Henny. „Niet alleen voor ons maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Dat vind ik heel fijn. Het is mooi dat ik nu anderen kan helpen. Ik weet precies waar ik die hulp ga bieden, aan mensen die minder geluk hebben dan ik. Dat is toch fantastisch, dat dat nu kan. En wie weet kopen we ook nog wel een vakantiebungalow.”

Henny begon haar zegetocht al in februari en kon haar klus pas in het nieuwe seizoen, dat zaterdag van start ging, afmaken. In de tussentijd probeerde ze haar kennis wat bij te spijkeren door veel spelprogramma’s te kijken. „Met name over onderwerpen waar ik niet zoveel van af weet. Maar ja, ik had natuurlijk geen idee wat daarvan zou blijven hangen.”

Zenuwachtig was de Ledystedeling niet tijdens de finale. „Die spanning komt pas daarna”, zegt ze. „De afleveringen van BankGiro Miljonairs zijn eerder opgenomen. De eerste nachten na de opname slaap je niet. En hoe dichterbij de uitzending komt, hoe spannender het wordt. Mijn man en ik hebben het gevierd met een etentje. Als alle kinderen van vakantie terug zijn doen we dat met het hele gezin nog een keertje over.”

Henny is de eerste kandidaat die met een miljoen naar huis gaat sinds 2001 en de tweede ooit.