Premium Het beste van De Telegraaf

Rijksmuseum stampvol met joelende kinderen die Rembrandts Vaandeldrager inluiden: ’Gekkenhuis’

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Tweehonderd joelende schoolkinderen bevolkten donderdag de Eregalerij van het Rijksmuseum. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Amsterdam - De Eregalerij van het Rijksmuseum staat donderdagmiddag ineens stampvol met tweehonderd joelende schoolkinderen en hun juffen en meesters. Wapperend met vlaggetjes luiden zij de komst van Rembrandts Vaandeldrager in, die na een tournee langs alle twaalf provincies eindelijk is thuisgekomen in de nationale schatkamer en nu een vaste plek krijgt in de buurt van de Nachtwacht.