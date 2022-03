Premium Het beste van De Telegraaf

Riny en Emile maakten Frans Bauer groot, maar kregen ruzie Nederlandse ’Julio’ brengt fameus hitduo weer samen

Door Edwin Bredius Kopieer naar clipboard

Weer dikke mik tussen Riny Schreijenberg (links) en Emile Hartkamp. En dat allemaal dankzij William Janz (midden). Ⓒ Rens Plaschek

Een sensatie in de Nederlandse muziekwereld, waar twee van de meest succesvolle hitschrijvers na twintig jaar de handen weer in elkaar hebben geslagen. Riny Schreijenberg en Emile Hartkamp maakten samen de grootste hits voor Frans Bauer, Marianne Weber en Corry Konings. Voor Frans betekende hun liedjes Als Sterren Aan De Hemel Staan en Een Dag Uit Duizend Dromen zijn grote doorbraak tot in Duitsland aan toe. Daarna volgden nog tal van andere hits en het duettenalbum De Regenboog met Marianne dat nog steeds tot een van de bestverkochte cd’s aller tijden behoort.