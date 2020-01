Nooit meer kloppen: werkende deurbel opvolgster Gert

„Samson is bij mij komen wonen. En mijn bel werkt wel”, vertelt Marie dinsdag in een interview op de Vlaamse Radio 2. Daarmee komt er een einde aan de jarenlange gimmick uit het populaire kinderprogramma Samson & Gert. Sinds de allereerste uitzending in 1990, toen de deurbel stukging, moesten alle gasten van Gert op de deur kloppen onder het mom: „Ik moest kloppen, want de bel doet het niet.”

Gert Verhulst zegt na dertig jaar vaarwel tegen zijn televisiehond. Helemaal verdwijnen, zal hij niet. „Ik zou het zielig vinden als ik zou zeggen ’salut en de kost’. Gert zal dus ergens latent aanwezig blijven, maar niet fysiek”, zo zei de Studio100-baas eerder. „We spreken daarom van een ’extra baasje’.”

Bekijk ook: Dit is het nieuwe baasje van Samson