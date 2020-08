André Hazes knuffelt erop los met ex moeder

Ondanks dat haar relatie met André Hazes op de klippen is gelopen, heeft Bridget er wel een goede vriendin aan overgehouden: haar ex-schoonmoeder Rachel Hazes. De twee zijn zelfs van plan ’later dit jaar’ samen op vakantie te gaan naar Barcelona.

André Hazes is wél nu al op vakantie en geniet samen met zijn Monique en hun zoontje van een vakantie in Zwitserland. Behalve quality time met het gezin, zijn ze ook geregeld samen met vrienden. Vrijdagavond beleefde André een gezellig weerzien met Niccolò Armaroli, de ex van zijn moeder. „Always in my heart”, staat te lezen bij de foto van de twee waarop ze elkaar stevig knuffelen.

Zeven jaar na het overlijden van haar man André Hazes in 2004 vond Rachel het geluk bij de Italiaan Niccolò Armaroli. Ze verbrak deze relatie een jaar later, omdat het haar én de kinderen te zwaar viel dat ze steeds op neer reisde naar Italië.