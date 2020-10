Märtha Louise nog altijd dankbaar voor haar sjamaan

De Amerikaan schreef donderdag een lang bericht over zijn ’onvoorwaardelijke liefde’ voor de prinses. „Ik voel me zo gelukkig dat ik een man heb die zijn gevoelens voor mij op deze manier uitdrukt en deze diepe, diepe liefde heeft gevonden”, reageert Märtha Louise. „Soms moet ik mezelf knijpen.”

Verrett schreef onder meer dat zijn geliefde hem volledig accepteert. „Ze ziet mij zoals ik haar zie: met pure acceptatie in een relatie die transparant is en vol gelach, spirituele groei en grote liefde”, aldus de sjamaan op Instagram. „Het leven is mooi als je samen bent met degenen van wie je houdt. Ik voel me beter dan dat ik me in lange tijd heb gevoeld.”

Ophef

Het koppel maakte de relatie vorig jaar mei wereldkundig. Dat zorgde destijds voor ophef omdat de twee samen op tournee gingen en hun tournee ’De prinses en de sjamaan’ noemden. Märtha Louise ging vervolgens in gesprek met haar familie en maakt sindsdien een duidelijkere scheiding tussen haar activiteiten namens het koningshuis en haar eigen werkzaamheden op het meer spirituele vlak. Bij haar eigen werk gebruikt ze haar titel niet meer.

De dochter van koning Harald en koningin Sonja was tot 2016 getrouwd met Ari Behn, de vader van haar drie dochters. Hij maakte vorig jaar op Eerste Kerstdag een einde aan zijn leven.