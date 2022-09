SBS6 reageert op liquidatie-opmerking Johan Derksen

Derksen zei woensdagavond in Vandaag Inside over de Forum voor Democratie-leider dat „ze die gozer moeten liquideren”. Nadat presentator Wilfred Genee lachend vroeg of die uitspraak eruit geknipt kon worden, herstelde Derksen zijn uitspraak en zei hij dat hij bedoelde dat „ze Baudet uit de Kamer moeten schoppen wegens aanhoudend wangedrag”.

Ondanks het feit dat Derksen zijn woorden direct veranderde, laat Baudet weten not amused te zijn. Forum voor Democratie deelt op Twitter een aangifte voor te bereiden. „Johan Derksen roept live op televisie op tot het liquideren (!) van Thierry Baudet, en presentator Wilfred Genee lacht vrolijk mee. Dit kan en mag niet zonder consequenties blijven”, schrijft de partij.

’Onhandig’

Advocaat Richard van der Weide wijst erop dat het strafbaar is om op televisie te zeggen dat iemand geliquideerd moet worden. Omdat Derksen zich daarna direct herstelde, verwacht de raadsman niet dat de uitspraak tot een vervolging zal leiden. Een verspreking kan „zeker gebeuren”, zegt Van der Weide erover, „maar het is natuurlijk wel uiterst onhandig en dit zou je eigenlijk niet mogen zeggen.”

Aanleiding voor de uitspraken van Derksen was het incident dat woensdagavond plaatsvond tijdens de algemene politieke beschouwingen. Daarbij verliet het voltallige kabinet de Tweede Kamer nadat Baudet opmerkingen had gemaakt over de opleiding van minister Sigrid Kaag (Financiën) aan de Britse universiteit van Oxford. Hij zei dat het college waaraan ze heeft gestudeerd, bekendstond als een spionnenopleiding.

De bijdrage van Baudet ging grotendeels over complotten. De Forum-leider mocht zijn bijdrage niet meer afmaken.