Maan krijgt vervanger voor kapotgevallen award

„Ik weet nog goed wat er op dat moment gebeurde. Ik had die award in mijn handen en dat ding is nogal zwaar, en ik had een beetje zweethanden dus hij floepte zo uit mijn handen”, zo keek Maan terug in de show van Barry Paf op 100% NL. De zangers hield zelfs snijwonden over aan het gebroken glas. „Hoewel mensen me nog probeerden te helpen om dat ding omhoog te houden, viel hij op de grond en was hij dus gebroken.”

Maan is dankbaar voor het nieuwe exemplaar maar was eerlijk gezegd ook wel blij met de oude. „Ik vond die andere award eigenlijk wel memorabel, hij staat in mijn kast. Er zit gewoon een goed verhaal achter en een leuke herinnering aan”, aldus de zangeres. „Ik geef deze aan mijn ouders, kunnen zij er ook van meegenieten.”