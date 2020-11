René Froger gaat ’broer’ en vriend Dominic Grant missen

„Hoeveel kan je van je vrienden houden? Hoeveel kan je iemand missen? Ik weet wel dat het niet te beschrijven is”, schrijft René in een emotionele post. „Mijn oudere broer is niet meer.... zo lang, zo genoten van elkaar. En je hebt me zoveel geleerd. Bijna 40 jaar vriendschap van de grootste kwaliteit. Eerlijk, echt en zo getalenteerd.”

René beschrijft hoe hij en Dominic ’hele nachten’ hebben doorgehaald en ’oneindig veel van muziek hebben genoten’. „Samen gezongen maar ook gedronken op het leven. Onze families samen grootgebracht (...) Rust zacht lieve vriend. En Jules, alle, alle kracht en liefde.”

Eerder vrijdag werd bekend dat Dominic bekend van het duo Grant & Forsyth, dat hij vormde met zijn vrouw Julie, op 71-jarige leeftijd is overleden. De twee hadden een nauwe band met Nederland. Zo woonden ze hier lange tijd en traden ze overal in het land op. Grant & Forsyth waren in 2017 nog een gastoptreden tijdens de wildwest-editie van de Toppers in de Arena.

Op sociale media wordt vrijdag ruimschoots stilgestaan bij het overlijden van Dominic. Veel fans zijn geschrokken van het nieuws en zeggen hem te zullen missen. „Wat verdrietig. Die prachtige stem en nog steeds zo’n verliefd koppel na al die jaren”, zegt voormalig Hart van Nederland-presentatrice Gallyon van Vessem.