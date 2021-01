Matthijs van Nieuwkerk liet zich elke dag testen op corona

Door de coronabesmetting kon de nieuwe show van Matthijs, Matthijs gaat door, niet doorgaan. De eerste uitzending werd daarom twee weken uitgesteld naar 23 januari.

„Ik kon bijna niet geloven dat ik ziek was. Ik had een snotneus, was wat grieperig, maar dat was het. Het werd gelukkig ook niet erger”, vertelt de 60-jarige presentator. „Ik hoor toch bij de risicogroep, maar morgen ben ik gewoon weer in topvorm.”

Toch zat Van Nieuwkerk niet relaxed thuis, onthult hij. „Het was een grote teleurstelling. Alles stond letterlijk en figuurlijk in de steigers. Dan zit ik me thuis echt te verbijten.”