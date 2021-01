Paul McCartney herdenkt ’vriend en rivaal’ Gerry Marsden

„Gerry was een vriend uit onze vroege tijd in Liverpool”, schreef Sir Paul op Twitter. „Hij en zijn groep waren lokaal onze grootste rivalen. Zijn onvergetelijke uitvoering van You’ll Never Walk Alone en Ferry Cross The Mersey zijn door het publiek in de harten gesloten als herinneringen aan een mooie tijd in de Britse muziek. Mijn gedachten zijn bij zijn vrouw Pauline en verdere familie. Dag Gerry, ik zal altijd aan je denken met een glimlach op mijn gezicht.”

Marsden overleed aan de gevolgen van een hartontsteking. Zijn versie van You’ll Never Walk Alone (1963) is het officieuze clublied van Liverpool F.C. geworden en wordt ook in andere voetbalstadions over de hele wereld gezongen. De zanger en televisiepersoonlijkheid uit Liverpool en zijn band scoorden ook hits met How Do You Do It? en I Like It.

You’ll Never Walk Alone stond in maart 2020 nog centraal bij een grote radio-actie. Op 20 maart draaiden meer dan 180 radiostations in ruim dertig landen in Europa het liedje tegelijkertijd. De actie was een initiatief van 3FM-dj Sander Hoogendoorn en was bedoeld om alle medewerkers in vitale beroepen een hart onder de riem te steken. Onlangs werd de gelijktijdige uitzending van het nummer verkozen tot het radiomoment van het jaar.