Zusje (36) Jamie Foxx overleden

„Alhoewel mijn pijn onbeschrijflijk is, krijg ik een lach op mijn gezicht als ik aan alle mooie herinneringen denk waar ze mij, mijn familie en haar vrienden mee heeft achtergelaten. Van dansen in mijn Blame It-videoclip tot dansen bij de Grammy’s en ambassadeur worden van de Global Down Syndrom Foundation”, schrijft Jamie (52) over DeOndra, die het syndroom van Down had.

„We hebben ontelbare feestjes bij mij thuis gehad waar ze de dansvloer op ging en de show stal, en zelfs haar vriend Chris Brown te kijk zette”, grapt de acteur. DeOndra meldde ooit in een interview dat ze graag een leuke man zou vinden, en dat dat idealiter Chris Brown zou zijn.

„DeOndra, je hebt een gat in mijn hart geslagen, maar ik zal het vullen met alle herinneringen. Ik hou van je met alles wat ik in me heb. Onze familie is kapot maar we zullen met jouw liefde in gedachten weer helen.”