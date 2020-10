Whoopi Goldberg bevestigt Sister Act 3

„Heel lang zeiden ze dat niemand hem wilde zien en recent bleek dat dat mogelijk niet waar is. Mensen willen het mogelijk wel zien”, vertelde Whoopi in The Late Late Show. „Dus we werken hard aan een manier om de groep bij elkaar te krijgen en terug te komen.”

De actrice, die ook in de eerste delen uit 1992 en 1993 de hoofdrol speelde, kijkt al uit naar Sister Act 3. „Het is slechte zang, mooie zang, oké zang en nonnen. Wat is er nou beter dan dat?”