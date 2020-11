Matthijs van Nieuwkerk te gast in nieuw programma Linda de Mol

Ook André Hazes, Floortje Dessing en Natacha Harlequin komen in het programma voorbij. Het programma, een wintervariant is op Linda's Zomerweek, is vanaf 6 december weer iedere zondag op SBS6.

Linda de Mol presenteerde het interviewprogramma Linda's Zomerweek, waarin ze elke aflevering twee gasten ontvangt, zes seizoenen lang voor RTL4. Het programma, dat in augustus steevast een van de best bekeken programma's was, stopte in 2018 zodat Linda tijd kreeg voor de opnames van de film April, May en June. Vorig jaar stapte ze over naar Talpa om haar broer John de Mol te helpen met het opbouwen van SBS6. Ook werd ze creatief directeur van Net5.