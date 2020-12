Guido Weijers cancelt tour, oudejaarsconference nog niet

De gehele tour van Weijers in aanloop naar oudejaarsavond is afgelast, aldus zijn management. „Er wordt nu gefocust op het maken van een goede uitzending en op de manier waarop dat veilig kan.” In een studio zonder publiek zou één van de mogelijkheden zijn.

Zondag riep de cabaretier zijn fans op Facebook nog op om zich aan te melden voor de opnames van de conference. Daarbij was hij op zoek naar ’uitbundige personen’ die ’zin hebben om hard te lachen’.