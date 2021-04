Van Egmond en Scheulderman schrijven biografie over Johan Derksen

Het is een relaas over een man die als voetballer jaren deel uitmaakte van het betaalde voetbal en daarna onder meer als hoofdredacteur van Voetbal International aan de zijlijn stond. Derksen maakt nu al jaren deel uit van het team van Veronica Inside, voorheen onder meer Voetbal Inside, waarin hij regelmatig voor ophef zorgt met pittige uitspraken.

Van Egmond en Scheulderman schetsen, zo meldt uitgeverij Inside, ’een indringend portret van een man die bekend werd door zijn controversiële uitspraken op televisie, maar die buiten het zicht van de camera’s ook heel veel andere kanten heeft’. „Of, zoals hij in dit spraakmakende boek zelf zegt: ik heb alleen op tv een grote bek.”

In het boek schrijft Van Egmond reportages, onder meer over plekken uit Derksens jeugd, het tumult in de studio bij Veronica Inside en over de rel rond zijn grap over Akwasi en de gevolgen daarvan. Scheulderman interviewde Derksen een jaar lang met grote regelmaat.

Van Egmond schreef eerder andere boeken die raakten aan VI. Twee over de voetbaltalkshow zelf en ook biografieën over René van der Gijp en Wim Kieft. Samen met Scheulderman bracht Van Egmond vorig jaar een veelbesproken biografie over Patty Brard uit.