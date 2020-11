Ⓒ RTL

Een vat vol talent diende zich weer aan in The voice of Holland vrijdagavond, met een absolute knaller aan het einde. De vijver blijkt nog zeker niet leeggevist, al wordt wel veel op ’oude bekenden’ geleund. En zijn we inmiddels gewend aan coach Anouk op een scherm, laat haar alsjeblieft wel aanwezig zijn bij de liveshows!