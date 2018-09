’Amal Clooney zwanger van tweeling’

Dinsdag was het drooomkoppel present bij het Credit Suisse Women of Impact-diner in Davos en daar trok vooral de beeldschone AMAL (38) alle aandacht naar zich toe. Niet eens zozeer omdat ze daar werd geprezen voor haar inzet tegen terreurorganisatie IS, ook niet vanwege haar chique vintagejurk van Chanel maar vooral vanwege haar buikje dat duidelijk zichtbaar was. Een zwangerschapsbuikje, concludeerden de aanwezigen.

Een dag later kwam In Touch met hun scoop, die nog niet door GEORGE of AMAL is bevestigd. Maar het tijdschrift weet het zeker en baseert zich daarbij op bronnen uit de vriendenkring van het koppel. ,,Amal krijgt een tweeling. Ze weten ook al wat het wordt: een jongen en een meisje. Toen ze hoorden dat het om een tweeling ging, schrokken ze aanvankelijk wel een beetje. Ze vonden één kindje eigenlijk wel genoeg. Maar uiteindelijk waren ze in de zevende hemel. Het voelde alsof ze de ’familiejackpot’ hadden gewonnen.’’

En dat terwijl George feitelijk helemaal niet stond te springen om vader te worden. ,,Maar hij is compleet omgeslagen. De gedachte dat er straks twee kleintjes op de wereld rondlopen die hem ’papa’ zullen noemen, gaat maar niet uit zijn systeem. Hij praat als een klein kind tegen Amal’s buik en komt om de zoveel tijd met babynamen op de proppen.’’

In Touch meldt ook dat het showbizzkoppel al sinds de zomer zou proberen zwanger te raken. Dat dit aanvankelijk niet lukken wilde, en dat er uiteindelijk zou zijn gekozen voor een IVF-behandeling. Begin deze maand meldde de Lebanon Daily Star, een van de grootste kranten uit Amal’s geboorteland Libanon, ook al dat ze zwanger was van een tweeling.