Iris Hond en andere artiesten ’vullen’ leeg Concertgebouw

Edsilia Rombley, die 19 maart haar solodebuut zou maken in Het Concertgebouw, doet ook mee. „Optreden in een leeg Concertgebouw is natuurlijk bizar. Ik hoop hiermee de mensen thuis wat afleiding te geven in deze nare tijden”, zegt de zangeres.

Tijdens de eerste editie, aanstaande woensdag om 12.30 uur uur, treedt pianiste Anna Fedorova op, die onder meer werk van Frédéric Chopin ten gehore brengt.

De concerten zullen te zien zijn via de sociale kanalen en de website van Het Concertgebouw.