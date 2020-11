’Meghan werkte mee aan biografie Finding Freedom’

Meghan gaf een vriend toestemming om persoonlijke informatie te verstrekken aan de auteurs van het boek. Ze was bang dat het verhaal rondom haar vader Thomas Markle verkeerd werd opgeschreven en wilde daarom haar kant van het verhaal laten horen.

De medewerking van Meghan kan invloed hebben op de rechtszaak die ze aanspande tegen uitgeverij Associated Newpapers. De hertogin klaagde de uitgeverij aan omdat de krant Mail on Sunday vorig jaar februari een ’vertrouwelijke, persoonlijke’ handgeschreven brief aan haar vervreemde vader Thomas Markle publiceerde. De advocaten van de uitgeverij beweren dat Meghan haar eigen privacy heeft geschonden door details over haar leven te delen met de auteurs van Finding Freedom.

Medewerking

Eerder bepaalde het High Court in Londen al dat de biografie gebruikt mag worden in de zaak. Tot nu toe werd altijd al aangenomen dat Meghan en Harry op enige wijze meegewerkt hadden aan het boek. Zelf ontkenden ze dat echter.

De rechtszaak zou eigenlijk op 11 januari van start gaan in Londen, maar die datum werd eind vorige maand verplaatst. Wanneer Meghan nu precies in de rechtbank wordt verwacht, is nog niet bekendgemaakt.