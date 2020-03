Jon Ola Sand: ’ We komen sterker terug dan ooit’

„We zijn diep teleurgesteld over deze situatie”, aldus Sand. „Ik wil iedereen bedanken die betrokken is geweest bij het organiseren van een geweldig Eurovisiesongfestival dit jaar. Helaas kan het niet doorgaan. We betreuren deze situatie zeer, maar ik kan je beloven: het Eurovisiesongfestival zal sterker dan ooit terugkomen.”

Of de Noor daar zelf bij aanwezig zal zijn, is nog maar de vraag. Hij kondigde vorig jaar zijn afscheid aan als executive supervisor. De editie in Rotterdam zou zijn laatste zijn.