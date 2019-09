Vlamingen krijgen geen genoeg van Marco, Armin en Davina

Vier andere Nederlandse acts wisten eveneens ooit negen weken op de eerste plaats door te brengen bij onze zuiderburen. De eerste was Krezip met I Would Stay in 2000, gevolgd door The Sunclub (Summer Jam in 2003), Marco Borsato (Rood in 2006) en Martin Garrix (Animals in 2013).

Shawn Mendes en Camila Cabello staan door de blijvende hegemonie van Marco, Armin en Davina inmiddels voor de achtste week op de tweede plaats en moeten vrezen de begeerde eerste plek nooit te halen. Ironisch genoeg waren de rollen in Nederland omgedraaid. Het liefdeskoppel wist met Señorita tot twee keer toe Hoe het danst van de koppositie te houden.