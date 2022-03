Petitie roept op Poetins ondergedoken minnares terug te sturen naar Rusland

Premium De Kwestie

’De kiezer is duidelijk: zet datacenter in ijskast’

Mag een gemeenteraad beslissen over de komst van een hyperscale datacenter, of is dat een nationale aangelegenheid? De Eerste Kamer bespreekt deze dinsdag of de komst van Facebook naar Zeewolde moet worden opgeschort. Senator Peter Nicolaï: „De kiezer is daar duidelijk over.”