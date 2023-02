Prijswinnende Spaanse regisseur Carlos Saura (91) overleden

De filmmaker was beroemd om zijn dans- en muziekfilms, onder meer over de Spaanse dans flamenco. Zo maakte hij in de jaren tachtig de Flamenco-trilogie, bestaande uit de films Bodas de Sangre, Carmen en El Amor brujo. In zijn lange carrière won de regisseur diverse filmprijzen, waaronder een BAFTA voor beste buitenlandse film voor Carmen. Ook werd hij drie keer genomineerd voor een Oscar voor beste buitenlandse film, voor Mama Cumple 100 Años, Carmen en Tango.

De Spaanse filmacademie noemde Saura „een van de belangrijkste filmmakers in de geschiedenis van de Spaanse film.” Zijn laatste film, Las paredas hablan (Walls Can Talk), ging begin februari in première.