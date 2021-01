Britse media trapt in Lili Reinhart-imitator

Het is niet duidelijk of de imitator via de telefoon heeft gesproken met de titels of dat het contact per e-mail plaatsvond. Seventeen publiceerde dit weekend excuses voor het artikel, dat kort online stond. „We zijn ervan op de hoogte gebracht dat degene die contact met ons heeft opgenomen een imitator was en geen connectie heeft met de Riverdale-ster. We willen onze excuses aanbieden aan Lili en haar fans voor deze ongelukkige situatie”, aldus het blad, dat zegt dat er een interne evaluatie zal plaatsvinden op de redactie.

Ook een journalist van The Daily Express werd in de maling genomen. „Ik ben erop gewezen dat het interview dat ik met Lili Reinhart had nep was, en dat iemand haar en haar agent heeft nagedaan”, aldus de journalist. „Ik ben hier uiteraard door in verlegenheid gebracht en ben nogal van slag. Ik wil mijn oprechte excuses aanbieden aan iedereen die misleid is door het artikel.”

De actrice reageerde zelf in haar Instagram Stories. Ze deelde de rectificatie van Seventeen en schreef daarbij: „Om een of andere bizarre reden heeft iemand gedaan alsof ze mij was en een interview aan Seventeen gegeven. Daarin is niets ongepast gezegd, maar dat waren niet mijn woorden dus ik wil dat even laten weten.”