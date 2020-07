Andrea Bocelli onder vuur om corona-uitspraken

Andrea voelde zich naar eigen zeggen ’vernederd en beledigd’. „Ik kon het huis niet uit ook al had ik geen misdaad begaan”, zei de tenor tijdens een conferentie waar verschillende politici bij aanwezig waren. De 61-jarige Andrea bekende daarna dat hij de regels had geschonden omdat hij het ’niet goed of gezond’ vond om op zijn leeftijd binnen te blijven zitten.

De blinde zanger stelde daarna dat de situatie moeilijk zo ernstig kon zijn omdat hij niemand in zijn omgeving kent die op de intensive care was beland. „Dus waar is dit allemaal voor nodig?”, vroeg hij zich af. Andrea riep de mensen daarna op om de regels voor mondkapjes en social distancing aan hun laars te lappen.

De uitspraken van Andrea zijn opmerkelijk. Hij was juist een symbool voor eenheid geworden toen hij op paaszondag in en voor een lege kathedraal in Milaan zong om de mensen hoop te geven. Italië is een van de hardst getroffen Europese landen wat betreft het coronavirus. Meer dan 35.000 mensen kwamen er om het leven.