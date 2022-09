Linda de Mol schiet vol bij terugkeer op tv

„Ik dacht, ik ga niet volschieten... Nou, dat is niet gelukt. Het zal u denk ik niet zijn ontgaan dat ik een tijdje uit de roulatie ben geweest. Maar dankzij de steun en lieve berichtjes van u thuis, kan ik oprecht zeggen dat ik heel veel zin heb in dit nieuwe seizoen van Miljoenenjacht”, sprak Linda haar kijkers toe – om vervolgens direct weer over te gaan tot de orde van de dag.

In januari legde Linda de Mol haar werkzaamheden neer, nadat via het online programma Boos naar buiten was gekomen dat haar toenmalige partner Jeroen Rietbergen was beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van The Voice of Holland.

Toen de componist toegaf inderdaad ’relaties van seksuele aard’ te hebben onderhouden met vrouwen die betrokken waren bij het populaire talentenprogramma, besloot de presentatrice de relatie te beëindigen. Ze schortte vervolgens niet alleen haar tv-taken op, maar was ook maandenlang niet betrokken bij haar eigen tijdschrift Linda.

Meer over de emotionele comeback van Linda de Mol in de minipodcast Strikt Privé met Evert Santegoeds: