Corona of niet, Patricia Paay bezoekt moeder in verzorgingstehuis

Patricia heeft uit voorzorg een beschermingspak aan en laat op haar eigen Instagram weten dat ze een intense ochtend achter de rug heeft. „Vanmorgen even bij mijn moeder geweest. Wat een gedoe, compleet in beschermingspak. Bij haar in het verzorgingstehuis is opnieuw corona uitgebroken. De ouderen zijn eigenlijk niet te houden, zij blijven niet op hun kamer en willen graag bij elkaar zijn of rondwandelen. Gelukkig is mama in orde, maar ik vind het wel vervelend voor haar. Zo zie je maar, we zijn er nog niet vanaf. Take care everybody!”

Eerder dit jaar was Patricia zelf nog gevloerd door een flinke griep.