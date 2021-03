Prins Harry zeker niet eerste (of laatste) ZWARTE SCHAAP Britse royals

Prinses Margaret, prins Andrew en prins Harry hebben een aardig partyverleden, maar de laatste twee houden ook recent de gemoederen nogal bezig ten koste van de reputatie van het Britse koningshuis Ⓒ Getty Images

Valt de enorme kloof tussen prins HARRY en prins WILLIAM nog te overbruggen na alles wat er de afgelopen tijd is voorgevallen? In elk geval is er niets nieuws onder de zon, als het gaat om de strijd tussen de twee koninklijke broers, stelt biograaf ANDREW MORTON in Daily Mail. Door de generaties heen had je binnen het Britse koningshuis immers altijd al de ’zwarte schapen’ tegenover hun plichtsgetrouwe broer of zus.