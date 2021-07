Houdt Ben Affleck hierom zijn shirt aan?

Het blijkt dat Jennifer Lopez in 2016 in een interview flink heeft afgegeven op de tatoeage die Ben Affleck op zijn rug nam van een feniks die uit de vlammen herrees. „Die is afschuwelijk”, reageerde Lopez destijds in Watch What Happens Live. „En dat zou ik hem ook zeggen. Ik zou hem vragen waar hij in hemelsnaam mee bezig is. De tattoo heeft veel te veel kleuren.”

Dat vindt ze overigens van al zijn tatoeages. „Ze moeten niet zo kleurrijk zijn, snap je wat ik bedoel. Ze moeten wat cooler zijn.” Zelf verklaarde Affleck in 2019 in The Ellen DeGeneres Show dat de tatoeage veel betekenis voor hem had. „Het stat voor iets erg belangrijks voor mij. Dat houd ik verder privé, maar ik houd van mijn tattoo. Ik ben er erg gelukkig mee.”

Affleck nam de tatoeage van de feniks in 2015, toen hij net scheidde van zijn toenmalige vrouw Jennifer Garner. Fans grappen erover wat hij in hemelsnaam voor tatoeage zal nemen als Jennifer Lopez het straks uitmaakt met hem. En ze vragen zich af of hij al een tattoo shop heeft gevonden die tatoeages kan weghalen. „J-Lo gaat ervoor zorgen dat Ben Affleck die tatoeage op zijn rug laat weghalen. Ik ben blij voor hem!” Een ander: „Ik wed dat J-Lo wil dat Ben zijn shirt aanhoudt. Ze heeft geen geduld voor die goedkope tattoo.”

Toeval of niet: op de foto’s die van de twee tortelduifjes geschoten zijn tijdens hun weekendje weg voor J-Lo’s verjaardag, had Ben Affleck inderdaad zijn overhemd nog aan; sterker nog, hij had ál zijn kleren nog aan, terwijl de zangeres in bikini poseerde.