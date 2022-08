Netflix zoekt ’jonge acteur’ om William in The Crown te spelen

Volgens de vacature is de streamingdienst op zoek naar iemand van 18 tot 35 jaar die een „sterke fysieke gelijkenis” heeft met William. Iedereen die een kans denkt te maken kan zich aanmelden, want er is geen professionele acteerervaring vereist. Acteurs (en hun familie) worden door het castingbureau namelijk zeer goed begeleid en ondersteund, staat er in het bericht.

De opnames van het nieuwe seizoen zullen begin september beginnen. Naar verwachting wordt dan het leven van de Britse koninklijke familie in de periode vanaf eind jaren 90 tot begin 2000 gevolgd. Rond deze tijd begon prins William met zijn studie aan St Andrew’s University, waar hij zijn latere vrouw Catherine ontmoette.

Het vijfde seizoen van The Crown is vanaf november op Netflix te zien. Hierin staan onder meer de scheiding tussen prins Charles en prinses Diana, het ’rampjaar’ 1992 en de tragische dood van de prinses van Wales in 1997 centraal.