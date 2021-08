It’s a sin: Gitzwart met een roze randje

TV

Foute vrienden op herhaling

Filmmaker Roy Dames had in 2010 een culthit te pakken door vier ’foute’ vrienden te portretteren die hij nog kende uit zijn tijd in Amsterdam Oost. Hij is sindsdien niet opgehouden met draaien. Hij haalde zijn archief van zolder om nu, elf jaar later, 25 jaar foute vrienden samen te stellen.